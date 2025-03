Aziende in Crisi: Chi è Responsabile e Quali Sono i Costi?

Il decreto attuativo del Bonus Giovani under 35, pubblicato il 27 febbraio, ha sollevato malumori tra le imprese escludendo le assunzioni effettuate prima del 31 gennaio di quest’anno. Questa esclusione ha creato incertezza e malcontento nel mondo del lavoro, poiché le aziende non possono beneficiare dell’incentivo per assunzioni precedenti a tale data. L’incentivo prevede un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per i datori di lavoro che assumono giovani under 35 con contratto a tempo indeterminato.

Inoltre, il decreto è scomparso dal sito del governo, generando confusione riguardo alla sua applicazione e possibili modifiche future. Le imprese possono ottenere fino a 500 euro al mese per due anni, cifra che aumenta a 650 euro per le assunzioni nel Mezzogiorno. Tuttavia, l’assenza di un chiaro collegamento con altre agevolazioni ha complicato ulteriormente la situazione. Il governo ha previsto 1,429 miliardi di euro per finanziare il programma, che ha ricevuto l’approvazione della Commissione Europea il 31 gennaio.

Il Movimento 5 Stelle ha sollevato forti critiche, con il deputato Davide Aiello che ha dichiarato che il decreto ignora gli effetti sulle imprese che già si sono mosse nel mercato contando sull’agevolazione. Aiello ha sottolineato che l’esclusione delle assunzioni precedenti al 31 gennaio contraddice le previsioni del decreto Coesione, invitando il governo a risolvere rapidamente la questione per evitare danni economici alle aziende. La situazione attuale evidenzia una mancanza di chiarezza e competenza nella gestione delle leggi governative.