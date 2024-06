Aziende Ferragni: i due che prenderanno il posto di Fabio Maria Damato

Fabio Maria Damato stamani ha dichiarato che oggi sarà il suo ultimo giorno come general manager delle aziende di Chiara Ferragni. Il braccio destro di Chiara non ha nemmeno fatto in tempo a salutare, che l’Ansa e Il Messaggero hanno rivelato i due professionisti che dovrebbero prendere il suo posto.

I due uomini che potrebbero sostituire Damato nelle aziende di Chiara Ferragni.

“Secondo indiscrezioni – riportano Ansa e Il Messaggero – al posto di D’Amato nelle società di Chiara Ferragni andrebbero: Lorenzo Castelli, top manager, esperto di amministrazione e controllo di 33 anni e Alessandro Marino, consulente noto nel mondo della moda”.

In diretta sul RTL nel programma Password, Gabriele Parpiglia ha commentato la notizia data poco fa da l’Ansa. Il noto giornalista ha fatto anche delle puntualizzazioni sulle parole di Fabio Maria Damato.

“Vedete che hanno iniziato a fare le cose come andrebbero fatte? Però, al potere delle aziende, al ruolo decisionale resta la signora marina Di Guardo, che non ha esperienza nel settore. Al posto di D’Amato però hanno preso due tecnici. Fabio Maria D’Amato ha dichiarato che a febbraio ha dato le dimissioni da tutto ciò che è il mondo di Chiara Ferragni. Dice che la scelta l’ha fatta a febbraio. Peccato che fino alle 12 di oggi lui sui social era ancora general manager. Adesso su Instagram ha cambiato e ha scritto ‘still dreamer’, un sognatore. Qui c’è il primo errore di comunicazione. Devo dire che D’Amato ha fatto una cosa buona in tutto questo tempo, perché è rimasto in silenzio. Evidentemente oggi quando è uscita la notizia ha voluto parlare. Lui però dice che gli dispiace per i dipendenti che si sono sentiti attaccati pubblicamente. No! Perché gli indagati sono lui e Chiara Ferragni. Io ho intervistato dei dipendenti e ho due ore di interviste. Nessuno di questi si è sentito attaccato per colpa di Fabio o Chiara”.