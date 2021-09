QUAL è l’opinione degli italiani sull’operato delle principali aziende farmaceutiche? E com’è cambiata durante la pandemia? Una vasta indagine su quasi 57mila persone, condotta dal gruppo inglese di ricerca e consulenza Patient View, ha risposto a queste domande, esaminando la posizione dei partecipanti su vari aspetti del comportamento di 25 grandi compagnie. Quasi 6 pazienti su 10 mostrano una sostanziale fiducia delle aziende e questa percentuale risulta più o meno stabile dal 2014 ad oggi. La valutazione della gestione della pandemia è un po’ meno positiva: solo la metà dei gruppi di partecipanti ha giudicato efficace la risposta all’emergenza sanitaria da parte delle pharma.

L’indagine

Lo studio è stato svolto da novembre 2020 a febbraio 2021, durante la seconda ondata di Covid-19, un periodo complesso a livello sanitario e sociale. Tramite le associazioni di pazienti, gli esperti hanno coinvolto 113 gruppi di italiani con diverse patologie e specializzati in 44 aree, per un totale di per un totale di 56.500 persone, che hanno fornito il loro parere sul modo di agire di 25 grandi gruppi farmaceutici da loro ben conosciuti. Nei questionari i pazienti hanno valutato la qualità dei prodotti, la trasparenza dei prezzi e dei dati degli studi clinici, la centralità della persona, il grado di coinvolgimento negli studi clinici e infine le capacità di rispondere in maniera adeguata alla pandemia.

I voti dei pazienti

Nel 2020 il 56% dei pazienti ha espresso un giudizio “buono” o “eccellente” sull’attività delle aziende; nel 2019 la percentuale era simile, pari al 59%. Queste cifre sono sostanzialmente stabili, dal 2014 – anno della prima indagine – ad oggi, con un’oscillazione che va dal 46% al 62%.



La valutazione non ha riguardato soltanto il mondo dell’industria. I farmacisti al dettaglio hanno ottenuto un punteggio leggermente meno favorevole, con il 51% dei pazienti che hanno dato un voto “buono” o “eccellente”. Per i produttori di medicinali generici la percentuale scende al 38%, per i servizi sanitari privati al 33% e ancora più in basso ci sono le assicurazioni sanitarie.

Aziende: il comportamento nella pandemia

La novità dell’indagine del 2020 riguarda la valutazione della gestione della pandemia da parte delle case farmaceutiche. Soltanto il 51% degli intervistati ha dichiarato che il loro operato è stato efficace o molto efficace, mentre la media europea è del 60%. In particolare, la percezione diffusa è che le aziende avrebbero potuto fare qualcosa in più soprattutto nel diffondere informazioni sull’interazione tra Covid-19 e i consueti trattamenti di chi è in cura per varie patologie. Il documento ricorda però che la valutazione è stata fornita in un periodo, nel pieno della seconda ondata del coronavirus, in cui il numero di casi e di decessi in Italia cresceva e il nostro paese era ancora nelle posizioni più basse per numero di vaccinati, almeno a livello europeo.

Le aziende più attente ai pazienti

Fra le aziende incluse nell’indagine ci sono alcune compagnie di cui oggi sentiamo parlare spesso, che hanno prodotto i vaccini utilizzati contro Covid, quali Janssen, Astrazeneca e Pfizer. Nell’anno 2020 in Italia certi gruppi hanno acquistato credito e punti più di altri. Janssen, ad esempio, ha scalato 12 posizioni nella classifica relativa alla “reputazione aziendale complessiva” del nostro paese, ed è al 4° posto della lista su 25 case farmaceutiche. Sul podio italiano di quest’anno ci sono Roche, Pfizer e Novo Nordisk; mentre sempre alle prime tre posizioni, se consideriamo multinazionali che rientrano nella categoria “Big Pharma”, abbiamo sempre Roche, Pfizer e al terzo posto Janssen.