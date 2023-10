Azealia Banks spara a zero su Gaga dopo averle dato della cocainomane

Ogni volta che Azealia Banks vomita cattiverie contro qualche sua collega è come fare un tuffo nel 2013. La rapper in questi giorni ha criticato la nuova musica di Pink e un suo follower le ha chiesto cosa pensasse di Bionic di Christina Aguilera. Azealia Banks ha criticato il disco di Xtina, ma ha fatto i complimenti al talento dell’Aguilera. Poi così, totalmente random, la cantante di 1991 ha attaccato Lady Gaga dandole della “stalentata” (in passato le aveva dato della cocainomane).

“Non che non mi piace. Come ha osato sminuire sé stessa e le sue capacità vocali in quella maniera? Tutto quanto ha finito per dare attenzioni in più a quell’altra razzista e insicura figlia di papà. Christina Aguilera ha un talento naturale. Lady Gaga invece canta come una pessima attrice di Broadway”.

La Germanotta intanto…

“È così divertente come i gay siano selettivi su chi cancellano. La vostra preferita è davvero in combutta/al lavoro con i molestatori e voi invece ve la prendete con me ogni giorno per le cose più folli.

Non incolpate me perché la vostra cantante preferisce collaborare con un molestatore piuttosto che con una coraggiosa, talentuosa, schietta regina delle sirene come me. Lamentatevi con lei, non con me.

La verità è che ci siamo persi così tanti momenti fashion di Melania Trump. Lady Gaga? Quella cocainomane ha fatto una canzone con R Kelly, che ha messo incinta una quindicenne e ha torturato innumerevoli altre donne nere. Il brano che lei ha fatto con quel molestatore è Do what you want with my body. Capite? “Fai quello che vuoi con il mio corpo”. E voi tutti avete quella faccia quando lei è apparsa fasciata in quell’abito Schiaparelli e sembrava una matrona. Poi ha fatto un video instagram su cavolate, su come i bianchi devono assumersi la responsabilità?

Dopo Artpop e Joanne Lady Gaga è finita! In una scala da 1 a 10 quanto a corto di idee è Lady Gaga? […] Lei è una donna così falsa e sopravvalutata. Nessun vero talento nel corpo di questa che collabora con i molestatori”.