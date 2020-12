Dopo le recenti foto scattate dai paparazzi a Los Angeles, Lana Del Rey è stata vittima di body shaming a causa dei kg in più presi negli ultimi mesi. In mezzo alla marea di frecciatine, cattiverie e prese in giro si è tuffata anche l’acerrima nemica della cantante americana, Azealia Banks.

Nel 2018 le due artiste hanno litigato come delle pazze su Twitter. All’epoca Lana chiuse la discussione consigliando uno psichiatra alla collega.

“Bella, avresti potuto essere la più grande rapper vivente, ma hai buttato tutto al vento. Non prendertela con me. Dici che sono sempre dal chirurgo? Ti manderò il numero del mio dottore e anche di un buono psichiatra che conosco a Los Angeles, perché le tue medicine non funzionano!”

Azealia Banks non ha dimenticato e ieri ha pubblicato le nuove foto della Del Rey ed ha scritto: “Pensate che la salsa sia schizzata fuori quando Lana Del Rey si è rotta il braccio?“. Rispondendo ad un follower la rapper ha poi aggiunto: “Io ho bisogno di medicinali? Sono proprio quelli il motivo se lei adesso è una grassa“.

Azealia, ma dopo anni ancora con questa faida?



I post di Azealia Banks contro Lana Del Rey.

Azealia Banks fat shames former foe Lana Del Rey for 2 minutes straight pic.twitter.com/2BAxRySTkR — GlockTopickz (@Glock_Topickz) December 28, 2020

Not Azealia Banks fat-shaming Lana Del Rey bc she’s still salty that Lana ended her years ago with one Twitter thread and she still hasn’t recovered. pic.twitter.com/sjmTlrc59y — Matthew Galea (@mattygalea_) December 28, 2020