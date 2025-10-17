Ayvalık: Scoperta Archeologica che Riscrive la Preistoria

Recenti studi suggeriscono che terre ora sommerse potrebbero aver offerto ai primi esseri umani un percorso per spostarsi tra quella che oggi è la Turchia e l’Europa. Una nuova ricerca ha rivelato la prima evidenza di attività paleolitica ad Ayvalık, il che potrebbe cambiare la comprensione della migrazione degli Homo sapiens in Europa.

Tradizionalmente, si pensava che i primi uomini avessero raggiunto l’Europa principalmente attraverso i Balcani e il Levante, partendo dall’Africa. Tuttavia, il ritrovamento di 138 strumenti di pietra in dieci siti su un’area di 200 km² suggerisce un’altra possibilità. Secondo lo studio pubblicato nella rivista “Journal of Island and Coastal Archaeology”, questa parte della costa nordorientale dell’Egeo potrebbe aver servito come un importante passaggio per gli antichi esploratori.

La dottoressa Göknur Karahan, parte di un team di archeologhe, ha descritto l’emozione di tenere per la prima volta in mano questi strumenti. Ogni ritrovamento ha generato entusiasmo, rivelando che questa regione, ora tranquilla, era una via di collegamento vitale per il movimento umano durante il Pleistocene, quando i livelli del mare erano più bassi e il paesaggio era temporaneamente esposto.

Durante l’ultima Era Glaciale, i livelli marini erano scesi di oltre 90 metri, collegando Anatolia e Europa attraverso una vasta pianura costiera. Gli artefatti, scoperti lungo l’attuale costa, confermano che l’area era abitata e percorsa da antichi gruppi umani.

La varietà di strumenti, tra cui materiali di taglio Levallois, testimonia tradizioni tecnologiche comuni a Africa, Asia ed Europa, segnando Ayvalık come una nuova frontiera nella storia dell’evoluzione umana. Il team di ricerca ha suggerito ulteriori studi per chiarire le fasi temporali durante le quali questi strumenti furono utilizzati, evidenziando l’importanza della regione come corridoio di interazione e innovazione nel Paleolitico.