Ayle si confessa e parla di sostanze: “Un lato di me tenuto nascosto”

Ayle è stato uno dei primi eliminati dall’ultimo serale di Amici e purtroppo per lui il dimenticatoio lo ha accolto a braccia aperte. In un anno in cui non è riuscita a imporsi neanche la vincitrice, figuriamoci gli altri. Detto questo, tornato single dopo la rottura da Lucia Ferrari, il cantante si è sfogato su Instagram parlando di “sostanze” e di “circolo vizioso”.

“Ciao a tutti. C’è un lato di me che ho sempre tenuto nascosto. Penso che sia giusto parlarne soprattutto per le persone che mi vogliono bene. Sono una persona che ha molte difficoltà a trovare del piacere nelle piccole cose e che ha molte difficoltà a porsi dei limiti. Questi problemi mi hanno portato a stare male, talmente male da dover fare una pausa da tutto e da tutti”.

Ayle: “Il piacere immediato è solo un’illusione che le sostanze provocano”

Ho voluto stressare il mio corpo finché la corda non si è spezzata. Le cattive abitudini ti portano soltanto ad un circolo vizioso, un loop che si ripete, e ti rovini solo la salute. Ho capito che il piacere immediato non esiste, è sono un illusione che le sostanze provocano. Per chi sta vivendo quello che vivo io, non è mai tardi per tornare alla vita reale. Detto questo, tornerò con nuova musica e non ho nessuna intenzione di fermarmi. La musica è l’unico vero modo che ho per parlare con voi. Vivete una vita sana e cercate di volervi bene. Ayle”.

Ayle non è stato granché esplicito, ma è chiaro il messaggio che ha voluto mandare.