Ayle, chi è il nuovo cantante di Amici 23

Si chiama Ayle – al secolo Elia Faggella – il nuovo cantante di Amici 23 che è stato attenzionato e provinato dai professori di canto.

Nato nel 2004 a Livorno, Ayle (nome d’arte che è ispirato al suo nome di battesimo, ovvero Elia) viene dalla toscana dove ha studiato canto al conservatorio e produce la sua musica.

“Carattere estremamente emotivo, trova nella musica il modo per esorcizzare il dolore di un vissuto non facile” – si legge su un sito – “Canzoni arrabbiate, dai testi forti, che poi non sono altro che le parole di un adolescente particolarmente sensibile: un modo per dire che “ehi, ci sono anche io, sto toccando il fondo, ho bisogno di aiuto e non ho paura ad ammetterlo”.