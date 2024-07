Axon Partners, investimento in Franchetti conferma interesse per Italia

– Il nuovo investimento in Italia conferma Axon Partners Group come “uno dei principali partner esteri nel Paese“. Lo afferma la società spagnola, che ha agito come anchor investor – assieme a Algebris Investments – nell’aumento di capitale tramite Accelerated Bookbuilding ABB di Franchetti, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali.

La transazione è stata completata per un importo totale di 6 milioni di euro. Il finanziamento è stato implementato con l’obiettivo di supportare il piano strategico della società, che mira a rafforzare la propria posizione di leader di mercato in un settore ad alto potenziale di crescita.

Axon Partners Group, quotata a Madrid, è focalizzata sulla tecnologia e sull’innovazione con un approccio bidimensionale: investimenti tecnologici e consulenza strategica. Ha circa 90 professionisti che coprono Europa, Americhe e MENA.

Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash