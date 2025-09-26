16.6 C
Axa Italia promuove l’educazione contro la violenza di genere

Da StraNotizie
Axa Italia si impegna nella lotta contro la violenza di genere attraverso il progetto “TokTok, Chi è?”, sviluppato in collaborazione con la fondazione “Una Nessuna e Centomila”. L’iniziativa, presentata a Napoli, mira a coinvolgere i preadolescenti, un gruppo vulnerabile che affronta una fase di transizione complessa e spesso difficile da comprendere.

Giulia Minoli, presidente della fondazione, ha spiegato che il progetto è pensato per incoraggiare l’ascolto attivo e l’apertura verso i giovani che iniziano a esplorare la vita. L’amministratrice delegata di Axa Italia, Chiara Soldano, ha evidenziato l’importanza di tutelare le donne e valorizzare i loro talenti, sostenendo che la cooperazione tra vari attori sociali è fondamentale per creare società più inclusive e resilienti. Ha inoltre sottolineato come il dialogo con le nuove generazioni sia essenziale per garantire che essere donna non sia più considerato un rischio.

Il progetto avrà luogo in tre scuole italiane, una al Nord, una al Centro e una al Sud, coinvolgendo tre classi per ciascun istituto durante l’anno scolastico. Questa iniziativa risponde a un bisogno educativo rilevato dal corpo docente, che ha richiesto supporto e strumenti per affrontare le questioni legate alla violenza di genere. A rinforzare il messaggio contro questa violenza, è stata realizzata un’installazione urbana partecipativa dall’artista Greg Goya. “Mirrored Wounds”, situata in via Partenope a Napoli, offre uno spazio per i cittadini per esprimersi e lasciare un segno contro ogni forma di violenza.

