Ax torna sulla “rissa” con Meneguzzi, Fedez commenta: Paolo interviene con dei video

Interviste, frecciatine social, canzoni dissing, telefonate, la catfight tra Paolo Meneguzzi e J Ax ormai va avanti da più di una settimana.

Qualche giorno fa J Ax con un lungo video ha detto di voler mettere fine alla faida con Paolo Meneguzzi. Il rapper ha anche spiegato come mai se l’era presa tanto per le parole del collega.

Primo: se io non avessi rilanciato con una storia le tue critiche nell’intervista, si sarebbero perse. Non sarebbero certo diventate virali. L’ho fatto perché sapevo quello che sarebbe successo. E non l’ho fatto tanto per stuzzicare te, il Meneguzzi in sé, ma per stuzzicare l’insieme di persone di cui sei diventato in quel momento, più o meno consapevolmente, portavoce. – riportano Isa e Chia – Vedi, le critiche che ci venivano mosse ai tempi per Tranqi Funky erano molto simili a quelle che arrivano oggi per Disco Paradise, o due estati fa per Salsa, o tre estati fa per Ostia Lido, o quattro per Senza Pagare. Poi ancora cinque Vorrei ma non Posto, sei per Maria Salvador e così indietro fino a Ohi Maria del 93′”.

Devi capire, Pablo che io come Bruce Banner, quando mi incavoloo mi esce il mostro. Che non è un mostro ma è il me stesso ventenne che è idealista sì, ma anche str***o ed egoriferito. Ed è lui che mi ha protetto in questi 30 anni di music business.

“Il problema è che io perdo la brocca quando sento parlare di: “canzoni create a tavolino“. Ragazzi, se esistesse un tavolino, una formula, nessuno con i soldi o i mezzi per pagarsi queste fantomatiche “spinte”, flopperebbe mai. Invece, capita anche ai Big di non beccare la Hit. Quest’estate è capitato a molti, anche a me è successo svariate volte. Per esempio nell’estate di Una voglia assurda. Quello che odio è che certa gente pensa che certe canzoni si facciano solo con in mente i soldi. Disco Paradise, quando me l’hanno proposta mi è piaciuta proprio a livello viscerale. L’idea musicale del maestro Simonetta, che è un artigiano della musica mica un’intelligenza artificiale, era citare Girls Just Wanna Have Fun, di Cyndi Lauper che è uno dei miei pezzi preferiti. Anche se al livello di testo non è che sia Revelation Song di Bob Marley, altro mio pezzo preferito.

Quando mi hanno proposto Disco Paradise ho pensato: che bomba! Se poi dovevo lavorare con Jad e Fedez che sono miei amici di vita vera, quelli con cui si sca**a e si fa pace, e contemporaneamente gli artisti con cui ho firmato grandi successi. Poi anche con Annalisa, con cui ho già fatto un pezzo nel 2019. Perché Perché sono suo fan dalla prima volta che l’ho sentita cantare.

Ho detto: “Dai,ragazzi andiamo in studio e divertiamoci!“. Ed è qui il punto. Per me sta cosa del Pop che deve sperimentare, parlare di ideali, è una stron**ta. Sì lo può anche fare, ma io rivendico il diritto di scrivere anche per puro divertimento fine a sé stesso. Non avere pretese di nessun tipo, raccontare anche solo la gioia di vivere e di essere al mondo. E questo, Disco Paradise, lo fa benissimo. Sta cosa che è successa mi ricorda un po’ la polemica contro i film Marvel che ha alzato sù Martin Scorsese quando aveva detto che non sono vero cinema. Io mi sono divertito a guardare i film Marvel e a volte ho anche pianto. Quindi se una cosa non ti piace, non la guardi, non l’ascolti. Puoi dire che ti fa ca**re ai tuoi amici, in un post. Ma se sei uno che lavora nello stesso campo e lo fai, fidati, che 9 su 10 è perché stai rosicando”.