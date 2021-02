Awed sarà uno dei prossimi naufraghi de L’Isola dei Famosi e per chi non lo conoscesse è uno YouTuber da 2 milioni di iscritti noto ai più perché realizza video-reazioni ai programmi trash della tv.

Archiviata l’esperienza da conduttore del GF Vip Party su Mediaset Play, Awed – al secolo Simone Paciello – ha rivelato proprio su YouTube come mai ha accettato di partecipare al reality e spoiler: non sono i soldi.

“Prendere parte ad un reality del genere è una opportunità, lo vedo come un privilegio, soprattutto per il periodo storico nel quale ci troviamo. Un periodo in cui non si può fare più niente, pieno zeppo di restrizioni, che non si sa ancora quanto durerà. Prendere un aereo, andare dall’altra parte del mondo, essere su un’isola deserta senza telefono, penso che sia il privilegio più grande. Tra l’altro non sono mai stato senza cellulare per così tanto tempo”.

Awed ha poi continuato:

“Ho sempre commentato, ma in maniera ipermegaironica, sin dai tempi di Facebook, i contenuti, i materiali e i personaggi. Me la sono sempre presa con i singoli, non con il format in sé. Poi L’isola dei Famosi è un signor programma a parer mio: è un’esperienza di vita a tutti gli effetti”.

E – rivolgendosi agli hater – ha aggiunto:

“Secondo me a tutti quelli che mi dicono cose negative per la mia partecipazione a L’isola, dovrei dire che dovrebbero essere felici. Mi avete sempre detto: “Vai a lavorare”, “Facile la vita senza fare niente”: sono su un’isola deserta. Devo procacciarmi il cibo da solo, pescare, dormire in condizioni strane e disastrose, stare attento ai serpenti. Sarò più vicino alla morte in questo periodo come mai in tutto il resto della mia vita che anche i miei hater dovranno essere felici della mia esperienza”.

Curiosi di vedere Awed in Honduras?



Awed è ufficialmente un concorrente della nuova edizione di #Isola Dei Famosi🏝 🔥 @simone_paciello pic.twitter.com/WcVWsXXnc2 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) February 22, 2021

