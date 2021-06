La vittoria di Awed a L’Isola dei Famosi ha ricordato in qualche modo quella di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip dato che tutti e due, oltre ad essere molto giovani, sono arrivati in un reality show di Canale 5 perché famosi perlopiù sul web. Il primo famoso su YouTube, il secondo su Instagram.

Intervistato da Mario Manca per Vanity Fair, Awed a domanda diretta: “In tv sogna una carriera come quella che sta costruendo Tommaso Zorzi dopo il Grande Fratello Vip?“, ha risposto: “Sì, ma con i miei tempi. Non vorrei prendere tutto quello che arriva, ma cercare i prodotti più idonei al tipo di carriera che voglio fare. Ora possono arrivare più proposte perché potrei essere considerato il “personaggio del momento”, ma voglio fare le cose che si sposino bene con me. Ho solo 24 anni, di tempo ne ho. Anche perché non ho mai spasimato per stare per forza in tv: mi piacerebbe aspettare il momento giusto per fare le cose al meglio“.

Awed ha due sogni professionali: diventare un attore comico ed anche un conduttore

“Ho 2 sogni: diventare un comico che aiuti a riportare i ragazzi a teatro, e condurre un programma in tv. Solo che adesso è presto, dovrei arricchire il mio vocabolario. […] Mi piace l’idea di arrivare un giorno a raccontare tantissime storie: aver fatto un percorso musicale che mi ha fatto incredibilmente vincere il disco d’oro, aver scritto un libro, aver fatto programmi, aver vinto un reality. Tantissime cose da dire a un appuntamento per fare colpo. Il fatto di vivere tantissimo mi dà una grande pace mentale, mi piace buttarmi in qualsiasi strada e circostanza che sia la tv, il cinema. Sogno di poter raccontare queste cose un giorno“.

Fra sogni di cinema, teatro, televisione, musica e libri al momento Awed è tornato a fare ciò che gli riesce fare meglio e per cui è stato chiamato a L’Isola dei Famosi: fare video su YouTube.

Ecco il primo post Isola dei Famosi:

L’ultimo risaliva a febbraio e parlava sempre di Isola dei Famosi: