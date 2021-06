Awed ieri su Instagram ha aperto un box per potergli fare le domande ed in serata ha risposto ad alcune.

Fra le tante confessioni fatte il vincitore de L’Isola dei Famosi ha dichiarato: “Non pensavo di poter vincere, il mio obbiettivo era arrivare in finale. Ci sarei rimasto male se fossi uscito per primo, ma ero convinto di arrivare terzo ed uscire contro Andrea Cerioli; quando sono arrivati gli arrivisti ci sono rimasto malissimo, è stato il giorno peggiore della mia vita perché mentalmente iniziavo a calcolare quante puntate mancassero in base a quanti concorrenti arrivassero sull’isola, cinque nuovi concorrenti equivalevano a cinque nuove settimane“.

Quando un follower gli ha chiesto quale fosse stato il suo primo pensiero appena buttato dall’elicottero, Awed ha risposto: “Il primo pensiero appena sono entrato? Ma chi me l’ha fatto fare, ma perché sono qua? Sto sbagliando tutto nella vita come sempre” – e ancora – “Non mi manca la vita sull’isola, non mi manca il poter mangiare 25 grammi di riso al giorno, non mi manca il non potermi lavare, il dormire per terra, il litigare per futili motivi e lo sporzionare il cocco“.

Awed risponde a modo suo alle domande imbarazzanti su L’Isola dei Famosi

Il naufrago ha anche “risposto” a modo suo a due domande che gli sono state poste: “Come hai fatto con la m*sturbazione?” e “Come facevi la cacca?” e nel farlo si è ripreso in video con la musica di Survivor delle Destiny’s Child.

Infine ha dichiarato: “L’Isola? Non la rifarei mai più, sono sincero, un bellissimo viaggio introspettivo a tratti spaventoso, ma non lo rifarei mai più. Se fossi stato eliminato e mi avessero proposto Playa Imboscadissima sarei tornato a casa“. Poi – strano ma vero – ha confessato che se Ignazio Moser non si fosse fatto rasare testa e barba avrebbe accettato lui.