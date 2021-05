Awed è stato accusato da Fariba Tehrani di aver bestemmiato. Un’accusa precisa e diretta che tuttavia – nonostante sia stata fatta durante la puntata de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi in collegamento – è passata in sordina, sia in studio, che a casa.

La mamma di Giulia Salemi ha accusato lo YouTuber di aver imprecato proprio durante il momento delle nomination, quando è stata chiamata da Ilary Blasi a dare la sua motivazione. Ovviamente – come Fariba ci ha insegnato nel corso di queste puntate – le motivazioni che dà in fase di nomination sono piuttosto prolisse, lunghe, ridondanti ed inconcludenti, con racconti che partono da un aneddoto successo dieci giorni prima.

Awed ha bestemmiato? L’accusa di Fariba nel momento della sua nomination

Il momento della nomination di Fariba è avvenuto verso la fine della puntata con i tempi ristretti e le risate in studio che imploravano un suo stop. Lo stesso Massimiliano Rosolino è stato costretto ad intervenire per ‘recuperare’ la donna, che si rifiutava di lasciare la postazione. Risate, battute, voci accavallate: nel mentre che la Tehrani elencava i motivi per cui dava il suo voto ad Awed in studio c’era l’anarchia e da casa non è stato possibile udire bene.

Per questo motivo probabilmente nessuno si è accorto della motivazione data dalla donna: (“È cambiato da così a così e stamattina ha bestemmiato contro Dio…“), che è stata udita solo dai telespettatori più attenti che hanno avuto modo di recuperare la puntata su Mediaset Play Infinity.

Ovviamente a parte Fariba nessuno ha udito niente quindi, qualora fosse vero, dubito fortemente che Awed venga squalificato e fatto tornare in Italia. Ed oserei dire ‘eh menomale!’.