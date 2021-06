Awed per tutta la durata de L’Isola dei Famosi ha giocato un po’ a fare l’eterno single buttando tutto sulla simpatia del #MaiUnaGioia e dell’eterna sfiga in amore (ottenendo così numerosi consensi ed altrettanti simpatizzanti che l’hanno poi portato alla vittoria), ma in realtà prima di approdare in Honduras stava con una bellissima figlia di un calciatore.

“Cercasi disperatamente fidanzata per simpatiche uscite di coppia” ha scritto Awed poco fa su Instagram, dimenticandosi della sua ex fidanzata: Giulia Laura Abbiati, figlia del più famoso ex portiere dell’Inter, Christian Abbiati.

A svelare il suo nome è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini: “Prima di partire per L’isola dei famosi il naufrago Awed ha spezzato un cuore in Italia. Una storia che finora non era mai stata svelata. “Chi” vi rivela che il cuore è quello della bellissima Giulia Laura Abbiati, figlia dell’ex portiere del Milan Christian“.

Giulia Laura Abbiati è riservatissima sui social (non esistono foto, su Instagram ha il profilo privato ed è seguita giusto dai suoi amici), ma sembrerebbe davvero essere l’ex fiamma di Awed.

Awed svela quanto è dimagrito a L’Isola dei Famosi

In un post su Instagram, Awed ha svelato quanto è dimagrito a L’Isola dei Famosi:

“Sono ancora scosso e non so cosa stia succedendo. Non lo so davvero, per me è tutto paradossale. […] Datemi dei giorni, del tempo per capire tutto quello che è successo e per leggere tutto, perché in questo momento sono la persona più confusa al mondo. Volevo solo ringraziarvi di cuore davvero. Vi prego datemi del tempo per comprendere e vi amo. Ripeto che vi ringrazio tutti per il supporto e l’affetto, mille volte grazie. Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. Abbiamo vinto insieme L’Isola dei Famosi! Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! […] Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza. Un GRAZIE dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg”.