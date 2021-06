L’Isola dei Famosi è terminata da circa due settimane ed in questi giorni i naufraghi stanno rilasciando varie interviste qua e là dove ripercorrono l’esperienza e svelano alcuni progetti futuri. E se da una parte Beatrice Marchetti ha svelato aneddoti curiosi e situazioni imbarazzanti della vita in Honduras, dall’altra Awed e Miryea – intervistati da SuperGuidaTv – hanno confessato come mai hanno accettato di partecipare ad un reality estremo come quello de L’Isola dei Famosi.

“Perché ho partecipato? Volevo una maggiore visibilità” – ha confessato Awed – “Per dieci anni la mia vetrina è stata il web e la televisione è stata un trampolino di lancio perché mi ha permesso di farmi conoscere ad un pubblico più ampio. Tolte le prime settimane di adattamento, penso di essere riuscito nel mio intento. Ci ho messo almeno un mese per carburare ma poi una volta avuti più chiari i tempi e i linguaggi televisivi credo di essere stato all’altezza del programma“.

“Era un’esperienza che mai avrei pensato nella vita di fare” – ha replicato Miryea – “Sono sempre stata molto legata all’estetica tanto che all’inizio ero molto pensierosa perché mi sarei dovuta mettere a nudo stravolgendo me stessa. Invece poi mi sono ricreduta in positivo.Non mi sarei mai aspettata di arrivare alla semifinale. Uscire ad un passo dalla finale mi è dispiaciuto perché quel traguardo sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Sono stata contenta di perdere contro Valentina che è sempre stata uno dei personaggi più forti dell’Isola“.

Awed e Mireya al Grande Fratello Vip? Loro in coro: “Thank you, next”

Awed e Miryea infine, in piena modalità Ariana Grande, thank you next, hanno rifiutato l’idea di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

“In questo momento non parteciperei. Ho già fatto l’esperienza dell’Isola e non mi sentirei di rinchiudermi dentro una casa. In futuro magari potrei cambiare idea ma ora voglio godermi la libertà. Mai dire mai però“, ha dichiarato Awed; “Se mi venisse offerta la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip non so se accetterei. Dopo L’Isola vorrei aspettare del tempo prima di tuffarmi in un altro reality. In futuro però mai dire mai“, ha detto a sua volta Miryea.