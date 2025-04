Avvoltoi: messaggeri di morte o essenziali “spazzini” del pianeta?

Gli avvoltoi sono spesso associati alla morte e percepiti come portatori di sventura, ma in realtà rivestono un ruolo cruciale nella salute degli ecosistemi. Secondo uno studio di BirdLife International, il loro contributo è valutato in circa 1,8 miliardi di dollari all’anno. Questi uccelli svolgono la funzione primaria di rimuovere le carcasse degli animali, un’azione che riduce l’accumulo di resti organici, potenzialmente infetti, e minimizza il rischio di malattie. L’assenza di avvoltoi comporterebbe un aumento delle contaminazioni ambientali e delle epidemie, con effetti devastanti anche per il bestiame e, di conseguenza, per gli esseri umani.

Eliminando rapidamente i cadaveri, gli avvoltoi interrompono il ciclo di vita degli insetti, prevenendo la loro proliferazione incontrollata. La loro presenza non solo contribuisce a mantenere l’equilibrio ecologico, ma riduce anche i costi sanitari e permette agli agricoltori di limitare l’uso di pesticidi. Tuttavia, sei delle undici specie di avvoltoio sono attualmente in pericolo di estinzione a causa di bracconaggio, avvelenamenti e perdita di habitat.

La scomparsa degli avvoltoi potrebbe generare seri squilibri ecologici, aumentando la proliferazione di predatori opportunisti e focolai infettivi, con pesanti conseguenze economiche. Attualmente, iniziative come il centro Vulpro in Sudafrica stanno cercando di riabilitare avvoltoi feriti o intossicati. Tuttavia, finché questi uccelli continueranno a essere visti come simboli di rovina, la loro salvaguardia rimarrà difficile. Solo riconoscendo il loro valore ecologico e sanitario si potrà invertire la loro attuale situazione critica.