Avvocato Recupero Crediti a Roma – Unisciti a un team dinamico!

Titolo lavoro: AVVOCATO RECUPERO CREDITI
Azienda: In Job
Descrizione lavoro:
La figura cercata avrà la responsabilità di redigere decreti ingiuntivi, precetti e altri atti legali per il recupero crediti. Sono richieste competenze legali specifiche nel settore, oltre a una laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della professione forense. È preferibile una esperienza pregressa in contesti simili. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro dinamico.
Località: Milano
Data pubblicazione: Thu, 02 Oct 2025 22:48:47 GMT
