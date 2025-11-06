15.1 C
Roma
giovedì – 6 Novembre 2025
Lavoro

Avvocato Recupero Crediti a Roma – Unisciti a un team dinamico!

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: AVVOCATO RECUPERO CREDITI

Azienda: In Job

Descrizione lavoro:
La figura cercata avrà la responsabilità di redigere decreti ingiuntivi, precetti e altri atti legali per il recupero crediti. Sono richieste competenze legali specifiche nel settore, oltre a una laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della professione forense. È preferibile una esperienza pregressa in contesti simili. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro dinamico.

Località: Milano

Data pubblicazione: Thu, 02 Oct 2025 22:48:47 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
IA e Paternità: Il Futuro della Fecondazione Assistita a Hong Kong
Articolo successivo
MT1 Topper Wi-Fi: Sterilizzazione UV per Materassi e Mobile
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.