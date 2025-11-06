Avvocato Recupero Crediti a Roma – Unisciti a un team dinamico!

Titolo lavoro: AVVOCATO RECUPERO CREDITI



Azienda: In Job



Descrizione lavoro:

La figura cercata avrà la responsabilità di redigere decreti ingiuntivi, precetti e altri atti legali per il recupero crediti. Sono richieste competenze legali specifiche nel settore, oltre a una laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della professione forense. È preferibile una esperienza pregressa in contesti simili. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro dinamico.



Località: Milano



Data pubblicazione: Thu, 02 Oct 2025 22:48:47 GMT

