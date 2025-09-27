26.3 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Spettacolo

Avvocato Ligas: il legal drama italiano con Luca Argentero

Da StraNotizie
Avvocato Ligas: il legal drama italiano con Luca Argentero

Nel 2026 debutterà in esclusiva su Sky e in streaming su Now “Avvocato Ligas”, un nuovo legal drama con protagonista Luca Argentero, che interpreterà un avvocato penalista di Milano, geniale, controverso e affascinante.

La serie è ispirata al romanzo “Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas” di Gianluca Ferraris. Il protagonista, Lorenzo Ligas, è un brillante ma insolente avvocato che vive a Milano. In sei episodi, prodotti da Sky Studios e Fabula Pictures e diretti da Fabio Paladini, la trama segue la vita di Ligas, un uomo desiderato da tutti, ma che perde il suo prestigioso lavoro per non riuscire a separare dovere e piacere. Nonostante le difficoltà, è determinato a risalire la china e, insieme a Marta, una giovane praticante piena di ideali, accetterà casi intricati e senza speranza per tornare al centro dell’attenzione giuridica. La sua filosofia è che ogni cliente merita la migliore difesa possibile.

Il cast comprende anche Marina Occhionero e Barbara Chichiarelli. Nel trailer presentato dai palinsesti Sky appare anche Cristina Marino, moglie di Argentero, che avrà un ruolo ancora non rivelato nella serie. La sceneggiatura è firmata da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco.

