Avvocato Junior Specializzato

Posizione lavorativa: Avvocato Junior – Praticante Avvocato
Azienda: Studioemme
Descrizione lavoro: zona lago Maggiore (facilmente raggiungibile anche in treno da Gallarate), cerchiamo Avvocato junior – praticante… avvocato con specializzazione in diritto societario La nuova risorsa verrà inserita nel team dell’ufficio Legal&compliance
Località: Provincia di Novara
