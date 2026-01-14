10.7 C
Avvocato Junior Specializzato

Posizione lavorativa: Avvocato Junior – Praticante Avvocato

Azienda: Studioemme

Descrizione lavoro: zona lago Maggiore (facilmente raggiungibile anche in treno da Gallarate), cerchiamo Avvocato junior – praticante… avvocato con specializzazione in diritto societario La nuova risorsa verrà inserita nel team dell’ufficio Legal&compliance

Località: Provincia di Novara


