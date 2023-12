Avvocato e Polizia postale, Fedez sbotta dopo un attacco disgustoso

Negli anni Fedez è stato vittima di attacchi di ogni tipo da parte di hater, politici e anche di colleghi più o meno famosi. Ieri sera però un utente di Twitter ha davvero esagerato ed ha tirato in ballo Leone, facendo andare su tutte le furie il cantante (che è stato ospite a Domenica In). Qualcuno ha pubblicato la foto del primogenito di Chiara e Federico insieme al calciatore del Milan Theo Hernandez, scrivendo: “Avete solo un proiettile, chi colpite?”. Giustamente Fedez ha dichiarato che si rivolgerà al suo avvocato e anche alla Polizia postale, così da scoprire chi è questo folle (che si è già cancellato dal social di Elon Musk).

Cioè che dovrebbe preoccuparci non è solo il tweet, ma anche i 500 like che ha ottenuto in poche ore. Significa che per centinaia di persone è divertente “scherzare” sulla possibilità di sparare a un calciatore o un bambino.

Ha cancellato il coniglio 😂 pic.twitter.com/HZk4PIgnm5 — Mxtt ↯ (@mxttheo_) December 3, 2023

Il coniglio ha eliminato il tweet ma tranquillo, la denuncia ti arriva lo stesso #Fedez, mi raccomando, in mutande deve rimanere pic.twitter.com/IY3se7azJ8 — Anna Maria  spunta…di diamante (@pattanna66) December 3, 2023

Fedez si rivolge al suo avvocato e alla Polizia postale.