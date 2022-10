Lo scorso 14 ottobre si è tenuto il primo round in Tribunale del divorzio fra Francesco Totti e Ilary Blasi e secondo quanto riportato da Il Messaggero, un avvocato del calciatore (in tutto fra le due parti sarebbero ben sette!) si è pure lasciato andare ad una battuta sui Rolex.

Sempre secondo quanto riportato da Il Messaggero, Ilary Blasi e Francesco Totti non si sarebbero presentati in Tribunale lasciando fare il lavoro ai loro avvocati. Nonostante il rapporto teso fra i due, in aula il clima sarebbe stato piuttosto scanzonato e leggero. L’udienza sarebbe durata poco più di un’ora e al termine di essa il giudice si è riservato di decidere se mantenere come unica causa le pretese di Totti e Ilary o se procedere con due giudizi distinti. Lui, infatti, rivuole i suoi Rolex e lei rivuole la sua collezione di scarpe e borse. Si parla di bottini che valgono migliaia e migliaia di euro. Pare infatti che un solo Rolex della collezione di Totti abbia un valore di circa mezzo milione di euro.

Avvocato di Totti ironizza in Tribunale: ““Per sicurezza non ho portato l’orologio”

Ecco cosa scritto da FanPage.

“Secondo il Messaggero, il clima in tribunale era tutto sommato piuttosto leggero e non sono mancate battute e ironie fuori dall’aula. Alcune cancellerie si sarebbero presentate incuriosite dalla vicenda: “Volevo vedere se c’era Ilary e se sarebbe venuta scalza”. Anche il team stesso di avvocati delle due parti si sarebbe lasciato andare allo scherzo, soprattutto sulla questione dei Rolex: “Io per sicurezza il mio non l’ho portato”, avrebbe scherzato uno dei legali. Fuori dal tribunale poi sarebbero apparsi diversi tifosi giallorossi, cercando Totti: “Ma c’è? Si è visto? Sto qua apposta”.

La prima udienza per il divorzio vero e proprio è invece fissata per febbraio 2023.