Avvocato di Nikita interviene contro alcuni gieffini: “Trattamento diffamatorio”

Da settimane diversi fan di Nikita si lamentano per l’atteggiamento di alcuni gieffini nei confronti della Pelizon. Su Twitter due utenti hanno scritto direttamente alla sorella della vippona: “Mi permetto di darle un consiglio. Ci sono tutti gli estremi per intervenire con un avvocato e avviare un’azione legale contro Onestini, per reato di diffamazione e persecuzione.. il programma non lo smaschererà mai a scapito di Nikita. Dovete farlo voi famiglia“. “Cara Jessica questa donna becera ha detto delle cose gravissime che meritano l’attenzione degli avvocati, distruggere la persona e la sua reputazione fuori dal programma è un attimo ,il mio consiglio è di procedere legalmente e velocemente e di acquisire tutto il materiale possibile“.

Jessica ha risposto: “Io non ho le deleghe per farlo, stanno provvedendo team e avvocato che le hanno pazientate con me, i risultati arriveranno. Concordo con voi, il team sta provvedendo“.

Avvocato di Nikita Pelizon e la comunicazione alla produzione del programma.

L’account Instagram di Nikita ha fatto sapere che l’avvocato ha appena inoltrato una comunicazione alla produzione del reality: “Vi informo che, anche grazie alle vostre segnalazioni e proteste, l’avvocato di Nikita ha inoltrato oggi alla Produzione una ferma comunicazione di protesta per il diffamatorio trattamento riservato a Nikita da alcuni concorrenti. Vi informerò sui relativi sviluppi, Giulia“.

Intanto la sorella di Nikita se l’è presa con Gianmarco Onestini, colpevole di aver attaccato Soleil su Twitter: “Le scrivi pubblicamente che non vale niente e che è ridicola, quando la discussione l’ha avuta con tuo fratello non con te, ti rendi conto che queste offese sono diffamatorie? E poi vieni a dire a me che faccio campagna d’odio? Guarda la trave nel tuo occhio che è meglio. E tu Soleil non hai fatto nulla di male e non hai nulla da scusarti, con lui è impossibile avere un dialogo costruttivo a meno che non gli si dia sempre ragione, mi dispiace non lo abbiano freezzato, perché sarebbe stato l’unico modo per riuscire a farti parlare.Cmq grazie per averci provato“.

Insomma, da GF Vip a Forum il passo è breve.