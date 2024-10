Avvocato delle vittime di Diddy e altri vip: “Nomi che vi sorprenderanno”

Un avvocato di Houston, Tony Buzbee, ha annunciato tramite una conferenza stampa che 120 persone hanno deciso di denunciare Sean “Diddy” Combs per abusi che si sarebbero protratti per oltre venti anni, danneggiando centinaia di vittime, molte delle quali erano minorenni. Le azioni legali saranno formalizzate questa settimana in tre città: Miami, Los Angeles e New York. Secondo Buzbee, le violenze avrebbero avuto luogo non solo nelle ville di Diddy, ma anche in residenze di personaggi di potere e in studi di registrazione. L’avvocato ha avvertito che i nomi che emergeranno durante il processo scuoteranno l’opinione pubblica e che molti dei coinvolti stanno già cercando di distruggere prove che li collegano a queste gravi accuse.

Il legale ha sottolineato che il loro caso è fondato su prove concrete, inclusi documenti, foto, video e comunicazioni scritte. Le accuse delle vittime, che includono abusi fisici, psicologici, somministrazione forzata di sostanze e atti di violenza contro minori, sono descritte come “orrende”. La vittima più giovane ha solo 9 anni e, secondo le accuse, alcuni degli abusi sono avvenuti durante feste e in studio. Buzbee ha raccontato un episodio in cui un ragazzo di 15 anni fu avvicinato da Diddy con la promessa di diventare una star, ma costretto poi a comportamenti contro la sua volontà.

L’avvocato ha affermato di essere determinato a perseguire il caso, indipendentemente dalla potenza e dalla fama dei nomi coinvolti, promettendo di smascherare i complici che hanno consentito questo comportamento. Ha anche rivelato che la lista dei nomi in gioco è lunga e che ci sono segreti inquietanti legati ai potenti che verranno allo scoperto. Infine, Buzbee ha espresso la sua convinzione che ci siano molte persone “nervose” in questo momento, suggerendo che le verità nascoste non possono rimanere segrete per sempre e che ci si aspetta un’ondata di rivelazioni scioccanti durante il processo.