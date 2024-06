Avvocato della Ferragni interviene dopo le notizie sul divorzio

Dopo averlo annunciato nella sua ospitata in un podcast, Fabrizio Corona ha parlato sul suo sito Dillinger News di ‘imminente divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez‘ e anche di una presunta richiesta di mantenimento dell’influencer. La cifra riportata da Corona ha fatto il giro del web e dei programmi tv, ma ieri pomeriggio è stata smentita dall’avvocato di Chiara, Daniela Missaglia.

La smentita dell’avvocato di Chiara Ferragni: “mendaci informazioni, diffidiamo la divulgazione di notizie false”.

Myrta Merlino in diretta a Pomeriggio 5 ha letto la smentita ufficiale del legale della Ferragni: “L’avvocato Daniela Missaglia smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della signora Chiara Ferragni“.

In collegamento con Myrta, la giornalista del Corriere della Sera, Candida Morvillo ha dichiarato: “Capisco la legale che smentisce i 40.000 Euro, cifra circolata sul web. Ma io non escluderei che li stia smentendo perché in realtà Chiara ha chiesto anche di più. Perché ricordiamoci che questi signorini guadagnano milioni di Euro. Quindi 40.000 Euro al mese sono 500.000 Euro in un anno. Quindi se questi guadagnano 5,6,7 milioni in un anno, allora si può parlare di altre cifre. Magari lei ha chiesto di più. Perché dobbiamo mettere dei limiti in questo senso?”

Subito dopo Patrizia Groppelli ha preso la parola per accusare la Morvillo di difendere quasi sempre Fedez, ma la giornalista ha precisato: “Primo ho detto che ultimamente ha fatto un’uscita inelegante. Secondo ho visto Fedez una volta al bar, non l’ho mai nemmeno intervistato. Io non lavoro mai per partito preso. Guardo i fatti. Lui ha detto che aveva una relazione tossica con Chiara e io ho detto chiaramente che queste dichiarazioni non mi sono piaciute e mi sono sembrate brutte. Quindi come vedi non difendo sempre Fedez per partito preso“.