Avvocato degli Animali in Italia: La battaglia per i diritti

Giada Bernardi ha scelto di diventare l’“Avvocato degli Animali”, dedicando la sua carriera alla protezione e ai diritti degli animali. Ha fondato “GiustiziAnimale”, un studio legale che opera in tutta Italia, e ha scritto un libro intitolato L’Avvocato degli Animali, dove racconta le sue esperienze e i casi che ha affrontato. Secondo Bernardi, la consapevolezza riguardo alla tutela animale è cresciuta, portando a un incremento esponenziale dei contenziosi legali.

Le sue battaglie spaziano dalla malasanità veterinaria alla protezione di specie come orsi e lupi, fino alla regolamentazione dell’affido degli animali in caso di separazione. Inoltre, affronta controversie su vari aspetti, dai diritti di proprietà degli animali ai problemi condominiali legati alla presenza di cani.

Bernardi sottolinea che il “diritto degli animali” è un mosaico in continua evoluzione, composto da leggi e normative non sempre adeguate. Un esempio è la legge Brambilla, che sancisce per la prima volta il riconoscimento degli animali come esseri viventi da tutelare, pur limitandosi agli aspetti penali e mantenendo gli animali considerati come “cose” nel diritto civile.

La tutela degli animali selvatici è un altro tema importante per Bernardi. Parla di episodi drammatici che attirano l’attenzione pubblica, come il caso di un cinghialino ucciso da un automobilista, evidenziando la mentalità antropocentrica della società.

Tra le storie emblematiche che Bernardi racconta ci sono quelle di Giacomo, un cane massacrato; Crush, un cane conteso durante una separazione; Rufus, un gatto vittima di malasanità veterinaria; e Sara, un animale in pensione che ha subito lesioni. Questi casi mostrano la complessità e la necessità di una maggiore protezione legale per gli animali.