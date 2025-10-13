Avvocato Civilista a Milano: Opportunità di Crescita Professionale

Titolo lavoro: Avvocato civilista (202540JZXB)



Azienda: Mistertemp’



Descrizione lavoro:

L’azienda cerca un avvocato civilista per una collaborazione in partita IVA, con responsabilità che includono la consulenza legale, la gestione di pratiche in ambito civile, e la rappresentanza dei clienti in aula. Sono richieste competenze consolidate nel diritto civile e una buona capacità di comunicazione, oltre a una laurea in giurisprudenza e l’iscrizione all’albo. I vantaggi offerti comprendono flessibilità lavorativa e la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante, favorendo lo sviluppo professionale.



Località: Chiavari, Genova



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:09:43 GMT

