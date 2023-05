Avvocato Bergamini al Domani: "Sconcertante dire che gen. Carrarini è stato 'azzoppato' da inchiesta"

E’ “sconcertante” la notizia secondo la quale il generale Fabrizio Carrarini sarebbe stato “azzoppato” da un’inchiesta per quanto riguarda la prossima nomina a Comandante generale della Guardia di Finanza. Lo sottolinea l’avvocato Francesco Bergamini, legale di Carrarini in una lettera al ‘Domani’ e riferendosi all’anticipazione di un servizio che sarà pubblicato domani sul quotidiano.

“Egregio direttore, in qualità di difensore del generale Carrarini apprendo dall’anteprima del suo giornale, in relazione alla nomina del prossimo Comandante generale della Guardia di Finanza, che il generale Carrarini sarebbe stato ’azzoppato da un’inchiesta’. La notizia -scrive Bergamini- è sconcertante in quanto in relazione alla stessa il generale Carrarini, dopo essere stato sentito e aver offerto inoppugnabile documentazione, e’ stato immediatamente oggetto di una richiesta di archiviazione da parte della procura di Roma, richiesta immediatamente accolta dal Gip in sede”.

“Trattasi peraltro di notizia di circa un mese fa della quale -precisa l’avv.Bergamini- il generale Carrarini aveva immediatamente informato” la scala gerarchica.