Avvocato Associato Esperto

Posizione lavorativa: Avvocato – Associate
Azienda: HR CAPITAL SRL
Descrizione lavoro: AVVOCATO NEL CAMPO DEL DIRITTO DEL LAVORO Sede di lavoro: Milano (San Babila) Lo Studio Legale De Luca & Partners…; · Abilitazione alla professione di avvocato; · Inglese fluente (B2 minimo); · Spiccate capacità organizzative e forte attenzione
Località: Umbria – Milano
Candidati Ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!