Avvocati Rectificano: Un’Investitura in Vista

Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione mediatica con nuove rivelazioni. Dopo aver commentato la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, ora ha puntato il dito contro Ignazio La Russa, presidente del Senato, accusandolo di aver tentato di impedire la sua discussione sul presunto tradimento del rapper. Corona ha annunciato che pubblicherà una diffida simile a quella ricevuta da Chiara Ferragni, e intende anche rivelare dettagli sul legame tra La Russa e Daniela Santanché, ministro del Turismo coinvolto in diverse controversie recenti.

Durante la presentazione del suo libro “La grande menzogna”, Corona ha accennato che la prossima puntata del suo show su YouTube, “Falsissimo”, potrebbe coinvolgere sia La Russa che Santanché. Ha sottolineato l’incongruenza nella loro amicizia, evidenziando che i loro figli socializzano assieme, e ha insinuato che La Russa lo avrebbe contattato per evitare la pubblicazione di informazioni su Fedez.

In seguito alle affermazioni di Corona, i legali di La Russa hanno immediatamente smentito qualsiasi coinvolgimento del loro assistito, richiedendo una rettifica e minacciando azioni legali per diffamazione. Hanno dichiarato che non esiste alcuna prova di una telefonata tra La Russa e Corona e che, se Corona avesse registrazioni di tali comunicazioni, dovrebbe pubblicarle subito. Fonti vicine a La Russa hanno anche affermato che il politico avrebbe scherzato proponendo di pagare 100mila euro a Corona se avesse reso pubblica la registrazione della telefonata.