Avvocati pugliesi lasciano la professione per la tv

Alessio Loparco e Sonia Mattalia, avvocati pugliesi e protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, hanno scelto di cancellarsi dall’Ordine degli Avvocati, suscitando grande interesse nella comunità legale. La decisione è avvenuta il 12 giugno, prima dell’inizio del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Secondo quanto riportato da Oggi, le motivazioni alla base della scelta sono oggetto di dibattito. Alcuni sostengono che Alessio e Sonia temessero sanzioni disciplinari per la loro partecipazione televisiva, ritenendo che l’esposizione mediatica potesse danneggiare l’immagine della loro professione. Altri, invece, ipotizzano un’intenzione di avviarsi a una carriera nel mondo dello spettacolo sfruttando la notorietà acquisita.

Segni di questo cambiamento sembrano confermati da alcune azioni già intraprese. Alessio ha rimosso la targa dal suo studio legale, mentre Sonia ha affisso un cartello “vendesi” davanti al suo ufficio, suggerendo una chiusura definitiva con la professione forense. Questo passaggio è particolarmente significativo considerando il percorso impegnativo di Alessio, che ha dovuto combinare lavori vari per sostenersi negli studi.

La decisione di abbandonare la professione si accompagna a un appello dei genitori di Alessio, che non lo sentono da mesi e hanno espresso preoccupazione per il suo silenzio. Hanno espresso il loro orgoglio per i suoi successi, ma hanno anche chiesto notizie sul suo benessere.

La coppia è stata al centro di un travagliato percorso nel reality, che ha incluso separazioni e riconciliazioni, e le loro azioni hanno attirato critiche da alcuni colleghi, che considerano inadeguata la loro partecipazione a un programma del genere. La scelta di abbandonare il settore legale potrebbe rappresentare non solo una misura preventiva contro sanzioni, ma anche l’inizio di nuove opportunità nel campo dell’intrattenimento.