“Avvistato con lei” Tony dopo Temptation Island beccato insieme alla famosa

Uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Temptation Island, Tony, sarebbe stato avvistato in compagnia di una nota influencer

A tenere banco in questa calda stagione televisiva vi è, senza ombra di dubbio, il programma estivo più seguito ed apprezzato dal pubblico italiano: Temptation Island. Come ogni edizione che si rispetti, anche quella in corso quest’anno, che si appresta ormai ad avviarsi alla sua conclusione, ha tenuto incollati agli schermi televisivi un gran numero di italiani. Essi risultano infatti più che interessati a scoprire gli sviluppi amorosi delle coppie protagoniste del noto show. Fra i personaggi maggiormente seguiti quest’anno, spicca un nome fra tutti ed è proprio quello di Tony.

coppia di Temptation Island

La storia d’amore tra Tony e Jenny

Tony Renda, 41enne siciliano, è entrato nel programma in coppia con Jenny Guardiano. La fidanzata ha 26 anni e ha intrapreso con l’uomo una relazione sentimentale quattro anni fa.

È stata proprio la ragazza a voler interpellare gli autori del programma per chiedere di parteciparvi. Jenny, infatti, è sempre stata convinta della mancata trasparenza nel loro rapporto da parte del fidanzato. L’uomo è stato messo sotto accusa per una serie di segnalazioni ricevute sul suo conto da altre ragazze e per possibili tradimenti subiti.

Tony, ad inizio programma, avrebbe di fatto ammesso di aver condotto e di condurre ancora in una certa qual misura una doppia vita. Doppia vita di cui la fidanzata era completamente all’oscuro. E, come se non bastasse, l’uomo è finito anche sotto l’occhio del ciclone per alcune sue arcaiche posizioni che imporrebbero a Jenny limiti su determinati capi di vestiario, soprattutto se provocanti o succinti.

La segnalazione arrivata su Tony

Tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio il pubblico di Temptation Island potrà finalmente scoprire quale destino sia toccato alle coppie protagoniste della trasmissione.

Intanto, però, tra le varie segnalazioni che circolano in rete e che riguardano i vari protagonisti dello show, ve ne sarebbe anche una inerente proprio a Tony. L’uomo, infatti, a detta di alcuni rumors, sarebbe stato avvistato in un locale in compagnia di una nota influencer: Gaia Bianchi.

nota influencer

La ragazza avrebbe postato lei stessa alcuni contenuti sui social in cui appare in un locale. Lo stesso locale in cui sarebbe stato avvistato anche Tony e con cui la giovane sarebbe poi andata a cena.

Ovviamente, le supposizioni da parte del pubblico social non sono mancate. Tutti si chiedono infatti se Tony si sia lasciato con la bella Jenny dopo la fine della trasmissione. In realtà, le cose sarebbero molto più semplici di quanto si immaginano: Tony e Gaia sarebbero solo due buoni amici e nulla lascerebbe intendere che tra loro vi possa essere qualcosa di più di un’amicizia.