Avvistata insieme all’ex marito della famosissima

Michelle Hunziker ha scelto di mantenere la sua vita amorosa riservata, nonostante le recenti paparazzate con Stefano Rosso e Ugo Brachetti Peretti, che hanno alimentato speculazioni su possibili relazioni. La conduttrice ha optato per un approccio più discreto, evitando di esporsi sulle sue relazioni. Le immagini pubblicate dalla rivista Diva e Donna mostrano Michelle con i due uomini, aumentando l’interesse del pubblico.

Michelle è stata avvistata a Milano con Ugo Brachetti Peretti, presidente del gruppo Api e ex marito di Isabella Borromeo. La loro prima apparizione insieme durante una cena con figure note ha rivelato una certa affinità in un contesto amichevole. Successivamente, i paparazzi hanno immortalato la coppia in un ambiente riservato, dove l’atmosfera è stata descritta come “complice”, ma senza prove concrete di una relazione romantica.

Anche Stefano Rosso, ex marito dell’attrice Francesca Chillemi, è stato visto insieme a Michelle mentre passeggiavano a Milano, accompagnati dalla figlia Rania. La loro interazione ha suggerito confidenza, alimentando ulteriormente le speculazioni su un possibile legame affettivo. Tuttavia, non sono stati rilasciati commenti ufficiali.

In passato, si era parlato di una presunta relazione con Alvise Rigo, ma si è chiarito che era solo amicizia. Michelle continua a concentrarsi sulla vita familiare e sulla carriera, dedicandosi affettuosamente al nipote Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti. Nonostante le delusioni amorose, Michelle spera di incontrare “l’uomo dei suoi sogni”, anche se il legame più significativo resta quello con Eros Ramazzotti.