“Avvistata insieme a lui” Michelle Hunziker, ritorno di fiamma? La conduttrice avvistata con l’ex

La stagione calda, si sa, porta a “scoprirsi” un po’ di più e chi era single potrebbe essersi avventurato in nuove frequentazioni. Insomma, chi ha passato periodo freddo e solitario, adesso, potrebbe non essere più proprio solo. L’estate di Michelle Hunziker sarebbe tutta dedicata alla famiglia, ma qualche novità sembra aver colorato le sfumature sentimentali della showgirl.

Hunziker ha scelto di trascorrere qualche settimana di puro relax in Sardegna, insieme alle figlie Sole e Celeste. Decisamente un’altra storia rispetto alla frenesia di Milano e dai vecchi amori. Fino a poco tempo fa, se n’è parlato molto, il cuore della Hunziker era impegnato con il manager Matteo Viezzer.

Ebbene, ultimamente si è dichiarata felicemente single. Si sa, queste cose possono durare molto poco e cambiare inaspettatamente. Persino gli esperti di gossip potrebbero non prevederlo. La showgirl voleva stare sola per un po’, almeno così sembrava. Recentemente, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati avvistati insieme durante una passeggiata a Milano. In che rapporti sono i due?

Il settimanale ‘Vero’ ha pubblicato alcune foto “bollenti” dei due, ritratti che stanno facendo sognare i fan per un possibile ritorno di fiamma. Michelle e Giovanni si erano frequentati subito dopo la separazione della showgirl svizzera da Tomaso Trussardi, ma si era trattato d una relazione durata solo pochi mesi. All’epoca, Trussardi non accolse bene la nuova relazione della Hunziker, descrivendo il chirurgo sardo come “non una persona per bene”.

Giovanni Angiolini ha parlato a Nunzia De Girolamo, in un’intervista, della sua vecchia relazione con Michelle: “Diciamo che ci siamo incontrati in un momento molto difficile della sua vita e anche della mia. Posso dire che ci siamo fatti del bene. Lei è una persona che avrò sempre a cuore, perché è davvero buona e di grande cuore”.

Angiolini, sempre sulla Hunziker si è lasciato andare ad altre rivelazioni molto dolci. “L’amore è un sentimento che non ha inizio e fine, continua. La relazione può finire, ma il sentimento no. I veri amori durano per tutta la vita”. Insomma, certe affermazioni possono riaccendere la scintilla.