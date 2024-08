avvistamento shock, è stato visto qui

Quando si sono accorti che era lì non potevano crederci: l’avvistamento shock durante la gita sorprende il gruppo di turisti in Italia.

Secondo le prime ricostruzioni dei reduci dall’escursione sembra che l’incontro shock sia avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di venerdì, 16 agosto. L’avvistamento ha avuto luogo in Italia. A segnalare per prima l’accaduto ci ha pensato la Guardia Forestale del luogo esplicitando le dinamiche dell’esperienza vissuta dal gruppo di persone coinvolte.

Nessuno riusciva a crederci: l’avvistamento dell’orso, è stato visto qui

L’incontro ravvicinato con un orso è avvenuto nelle vicinanze della località di Malga Ritorto (TAA), in prossimità di un sentiero naturale limitrofo ad alcuni rifugi predisposti per l’accoglienza di turisti.

L’orso protagonista di questa vicenda, avvistato da un gruppo di turisti che si trovavano in gita a Malga Ritorto, avrebbe sconfinato dal cuore del Parco Naturale Adamello-Brenta, per avvicinarsi a un sentiero maggiormente frequentato dai villeggianti.

L’incontro con l’orso in quel di Pizzolo – al di là dei primi attimi di sorpresa vissuti delle persone coinvolte – non avrebbe riportato grandi conseguenze. L’orso si sarebbe infatti presto allontanato dal luogo dell’avvistamento lasciando perdere le sue tracce e permettendo ai turisti in gita di proseguire il loro cammino.

L’avvistamento dell’orso durante la gita in Val Rendena

Stavolta l’orso non si è avvicinato a un’abitazione privata come accaduto in passato con l’incontro tra l’orso e il gatto Timon nel suo cortile di casa, eppure la sorpresa dei villeggianti in Val Rendena (Trentino-Alto Adige) sembrerebbe non essere stata da meno.

La segnalazione dell’episodio sarebbe stata inoltrata alle Guardie Forestali del posto dai diretti interessati poco dopo l’incontro, probabilmente al termine della visita ai confini con il Parco Naturale Adamello-Brenta. Non è, in ogni caso, una novità che gli orsi sconfinino al di fuori dei territori protetti per le specie animali a rischio estinzione del Trentino-Alto Adige.

Sarebbero, infatti, almeno 46 gli avvistamenti di orsi finora registrati in quelle località soltanto durante il mese di luglio 2024. Il fenomeno connesso alla presenza degli orsi bruni avrebbe iniziato a intensificarsi a partire dai primi mesi della pandemia, fino ad arrivare alle più recenti segnalazioni di orsi avvistati anche nelle strade del centro cittadino. Come accaduto, ad esempio, a Malè il 17 luglio scorso.