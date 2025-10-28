Avvistamenti di lupi a Sergnano: cosa sapere per difendersi

A Sergnano si registrano avvistamenti di lupi, animale da tempo discusso nella zona. Recentemente, un cittadino ha segnalato un possibile incontro con un lupo lungo le sponde del Serio, specificando di averlo visto nel parco, senza però fornire dettagli su quando e dove esattamente.

Il comune ha diffuso avvisi con raccomandazioni su come comportarsi in caso di avvistamenti. È importante notare che i lupi si muovono in branchi e sono predatori. Negli ultimi tempi, sono stati avvistati in altre aree, provenienti dall’Appennino piacentino, dopo aver attraversato il Po. Le segnalazioni finora hanno riguardato principalmente esemplari isolati o in coppia.

Nell’area di Sergnano, i lupi possono trovare prede abbondanti, come le nutrie, animali che non hanno ancora sviluppato una difesa contro questo predatore.

Il comune ha esortato i cittadini a non lasciare cibo lungo il Serio e a tenere i cani al guinzaglio. In caso di avvistamento, si suggerisce di contattare il comune per segnalare la presenza del lupo.

Se si avvista un lupo, è consigliato rimanere in silenzio e osservare senza avvicinarsi. Parlare a voce alta o produrre rumore battendo le mani può aiutare a far allontanare l’animale. Se il lupo non si allontana, si raccomanda di retrocedere lentamente senza correre.