Avvistamenti di lupi a Pisa: un monitoraggio necessario

Negli ultimi giorni, sono aumentati gli avvistamenti di lupi nel comune di Pisa, in particolare nelle aree di Barbaricina, La Vettola e lungo il litorale. Questa situazione ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini. Giulia Gambini, assessore alle politiche ambientali del Comune, ha dichiarato che l’amministrazione sta monitorando attentamente il fenomeno.

La questione è stata sollevata anche dal consigliere regionale Diego Petrucci, che ha invitato a gestire con serietà la situazione, a partire da un censimento dei lupi nella Tenuta di San Rossore. Gambini ha fatto notare che il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli implementa politiche mirate alla conservazione della specie, ma attualmente il numero di lupi non sembra essere sotto controllo. Questo è dimostrato dalla frequenza degli avvistamenti anche in aree abitate.

L’assessore ha chiesto al Parco di fornire dati precisi sulla popolazione di lupi, indicare le aree in cui si trovano e monitorare i loro spostamenti, anche oltre i confini del parco. Gambini ha sottolineato che spetta esclusivamente al Parco fornire aggiornamenti sulla quantità di lupi monitorati e sull’uso di radiocollari. Al momento, la percentuale degli esemplari controllati sembra essere molto bassa.

È fondamentale garantire un monitoraggio continuo e accurato per tutelare la sicurezza delle persone e degli animali domestici, oltre a preservare l’equilibrio naturale del territorio. La situazione richiede una gestione attenta e condivisa per affrontare il crescente numero di avvistamenti.