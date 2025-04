Avviso della Protezione Civile per l’ultimo saluto a Papa Francesco: il contenuto del messaggio

Molti cittadini del Lazio hanno ricevuto un messaggio di allerta sui propri telefoni cellulari, inviato dalla Protezione Civile attraverso il sistema IT-Alert. La notifica, apparsa poco dopo le ore 13 di venerdì 25 aprile 2025, avvisava della chiusura di Piazza San Pietro alle ore 17, in occasione dell’ultimo saluto a Papa Francesco. Il messaggio multilingue è stato progettato per gestire l’afflusso straordinario di fedeli e turisti che si sono recati a Roma per rendere omaggio al pontefice.

Il messaggio della Protezione Civile sottolineava i disagi previsti a Roma e al Vaticano a causa della presenza di migliaia di persone. Le stime indicano una partecipazione complessiva di circa 250.000 persone, provenienti da tutta Italia e dall’estero. Per facilitare la gestione dei flussi e garantire la sicurezza, sono stati predisposti un piano straordinario e l’interruzione dell’accesso a Piazza San Pietro.

Il sistema IT-Alert è uno strumento nazionale designato per informare i cittadini in situazioni di emergenza o pericoli per la sicurezza pubblica. Utilizza la tecnologia cell-broadcast per inviare messaggi testuali ai telefoni in specifiche aree geografiche senza la necessità di registrazione. Oltre a eventi naturali, IT-Alert è utilizzato per comunicazioni importanti legate a eventi pubblici, garantendo la traduzione in più lingue per garantire la comprensione anche ai turisti presenti in città. La notifica ha incluso indicazioni sul sito internet della Protezione Civile per dettagli su percorsi e orari del funerale.