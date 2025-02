Avvio Favorable per le Borse Europee: Ftse Mib di Milano a +0,33%

A Londra, il titolo di Astrazeneca è salito del 3,85% grazie a un fatturato in aumento del 21%, raggiungendo 54 miliardi di dollari nel 2024. Francoforte ha registrato un incremento dello 0,70%, sostenuto da dati positivi sugli ordini all’industria, con un aumento del 6,9% a dicembre, rispetto al -5% del mese precedente. A Parigi, Kering ha visto una diminuzione del 2,56% dopo la fine della collaborazione con il direttore creativo Sabato De Sarno per il marchio Gucci. In Piazza Affari, il miglior titolo è stato Mps, in aumento del 2,35%, con conti del 2024 che mostrano un’attività di gestione caratteristica in crescita del 17% e un utile netto di poco meno di 2 miliardi di euro, in calo del 4,9% rispetto al 2023. L’azionista principale, il Tesoro, detiene l’11% e oltre un miliardo di dividendi sarà distribuito. Il ceo di Mps, Luigi Lovaglio, ha rassicurato che le operazioni non influenzeranno l’identità di Mediobanca. Fineco ha raggiunto un utile netto record di 652 milioni di euro (+7%), sebbene il titolo sia in calo dello 0,35%. Le banche Banco Bpm e Popolare di Sondrio sono aumentate del 2,30%. Stellantis ha registrato il calo maggiore, scendendo del 1,60%. In Asia, le borse hanno chiuso in rialzo, con notizie sulla rottura tra Honda e Nissan. A Wall Street, ieri Nvidia ha recuperato parte delle perdite di Alphabet-Google e Amd, chiudendo in leggero rialzo il Nasdaq.