Avvio dispositivo di sicurezza, controlli di prevenzione e aree sorvegliate

Andrea Lo Iacono, nuovo Questore di Imperia, si prepara per il suo primo Sanremo, al via martedì sera. Da nove mesi in carica, ha coordinato riunioni e operazioni per garantire la sicurezza del Festival. In un’intervista con l’Adnkronos, ha descritto i dispositivi di sicurezza decisi durante il comitato di ordine e sicurezza pubblica. A partire da lunedì sera, 370 uomini e donne delle forze dell’ordine, tra cui Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, saranno presenti nell’area rossa attorno al Teatro Ariston e in altre zone strategiche come stazioni ferroviarie, caselli autostradali e il lungomare.

Lo Iacono ha riferito che, fino ad ora, non sono state ricevute comunicazioni di manifestazioni che normalmente potrebbero disturbare la sicurezza del festival. Le aree ‘tutelate’ includono piazza Colombo, il Teatro Ariston e vie limitrofe, accessibili attraverso dieci varchi controllati da forze dell’ordine e steward Rai, dotati di metal detector e controllo bagagli. Sono previsti dispositivi di pronto intervento per prevenire azioni violente di matrice terroristica, con il supporto di artificieri e unità cinofile.

In mare, per garantire la sicurezza, la Guardia di Finanza e Capitanerie di Porto sorveglieranno il specchio d’acqua e il lungomare attraverso apposite unità navali. Il piano di sicurezza, collaudato e rigoroso, è pronto per affrontare le sfide di un evento di grande rilevanza come il Festival di Sanremo, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire un evento sicuro per tutti.