Avvio dei Pagamenti da Martedì 1

L’INPS ha completato le disposizioni di pagamento per le pensioni di aprile 2025, con accrediti previsti a partire da martedì 1° aprile. Il cedolino di questo mese presenta un aumento di 8 euro mensili per maggiorazioni sociali, assegni sociali e pensioni per invalidi civili, come stabilito dalla Manovra 2025. Inoltre, sono inclusi gli arretrati da gennaio a marzo 2025, per un totale di 24 euro.

Le trattenute fiscali rimangono in vigore, applicate in base ai redditi del 2024 e dilazionate fino a novembre 2025, con l’Irpef mensile e le addizionali regionali e comunali. Per i pensionati con redditi annuali fino a 18.000 euro, il recupero del conguaglio fiscale sarà esteso fino a novembre, riducendo i prelievi mensili.

Per ritirare l’accredito, i pensionati che scelgono il ritiro in contante possono recarsi presso gli uffici postali secondo il calendario previsto. La pensione di maggio sarà accreditata il 2 maggio, poiché il 1° è festivo. Per consultare il cedolino della pensione, basta accedere al portale ufficiale dell’INPS nella sezione “Pensione e Previdenza – Cedolino della pensione”, utilizzando SPID, CIE o CNS.

Dal 14 marzo 2025, l’INPS ha reso disponibile la Certificazione Unica 2025, necessaria per la dichiarazione dei redditi 730/2025. I pensionati possono scaricarla direttamente dal portale INPS, facilitando così la gestione fiscale e il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi.