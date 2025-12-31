Avviatore di Emergenza 2000A, Booster 12V, Lithium, Portatile

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€255.95 – €199.49
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
NOCO Boost GB70: UltraSafe Emergency Starter 2000A – 12V Lithium Battery Booster, Portable Power Bank Charger and Jump Leads – For Petrol Engines Up to 8.0L and Diesel Engines up to 6.0L
Il tuo alleato in caso di emergenza: NOCO Boost GB70
Sei mai rimasto bloccato con la batteria scarica? Il NOCO Boost GB70 è qui per aiutarti. Con i suoi 2000 ampere di potenza di picco, può avviare batterie esaurite all’istante, garantendo fino a 40 avviamenti per carica su motori a benzina fino a 8.0L e diesel fino a 6.0L.
Sicurezza assoluta con la tecnologia UltraSafe
Il NOCO Boost GB70 è progettato con la tecnologia UltraSafe, che include la protezione contro le scintille e la polarità inversa. Ciò significa che puoi connettere il dispositivo a qualsiasi veicolo a 12V senza preoccuparti di errori di connessione o scintille pericolose.
Un dispositivo multifuizonale
Il NOCO Boost GB70 non è solo un avviatore di batterie, ma anche una power bank portatile per fornire energia di emergenza ai tuoi smartphone, tablet e altri dispositivi. Inoltre, include una torcia LED integrata da 400 lumen con 7 modalità di illuminazione, comprese SOS e strobo.
Vantaggi pratici:
- Avvia batterie esaurite all’istante con 2000 ampere di potenza di picco
- Fornisce energia di emergenza ai tuoi dispositivi con la power bank integrata
Un design robusto e compatto
Il NOCO Boost GB70 è progettato per essere compatto e leggero, pesando solo 2,3kg, ma senza compromettere la sua potenza. Il corpo ruggedizzato con protezione IP65 e rivestimento in gomma lo rende resistente all’acqua, alla polvere e agli urti.
Acquista con fiducia
Il NOCO Boost GB70 include un’assicurazione di 1 anno e un design di ingegneria negli Stati Uniti. Non aspettare di rimanere bloccato con la batteria scarica: acquista il NOCO Boost GB70 oggi stesso e assicurati di essere sempre pronto per qualsiasi emergenza!
