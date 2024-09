«Avvertenza ai cercatori di verità.Questo lunario sentimentale, che vive di r…

«Avvertenza ai cercatori di verità.

Questo lunario sentimentale, che vive di ricordi – o, per meglio dire, di quel che si vorrebbe ricordare –, è composto per un buon cinquanta per cento da fantasia, detta anche invenzione.

L’altra metà campa di ricordi lontani, ben sapendo che la distanza dai fatti non di rado produce incertezze e memorie confuse.

Nomi e luoghi e fatti sono inventati, chi cercherà di riconoscersi in codeste pagine sappia che sta perdendo tempo. Ogni riferimento a qualcosa o qualcuno è da ritenersi puramente casuale.»

🗓️ Questo è il “Lunario sentimentale” di Mauro Corona