Avverata la previsione contenuta nel libro della Lucarelli: “Come anticipato”

Il libro di Selvaggia Lucarelli è ancora tra i più venduti (attualmente in top tre su Amazon, dietro a due testi scolastici) e al suo interno c’è una previsione che si è appena avverata, altro che ‘le profezie di Nostradamus’. In uno degli ultimi capitoli de Il Vaso di Pandoro c’è l’intervista che la giornalista ha fatto a due ex dipendenti delle aziende di Chiara Ferragni e uno di loro ha parlato di Fabio Maria Damato, del suo arrivo alla corte della regina delle influencer e anche della sua uscita da palazzo. Dopo che ieri Damato ha confermato di aver deciso di lasciare il ruolo di general manager di Chiara, Selvaggia ha dato la sua opinione sulle parole di Fabio e ha fatto notare come nel suo libro questa decisione fosse già stata anticipata.

La previsione dell’ex dipendente si è avverata.

L’ex dipendente delle aziende Ferragni ha rivelato a Selvaggia Lucarelli: “Fabio in pochi mesi si conquista la fiducia di Chiara e passa da quel ruolo che non saprei definire a general manager di Fenice e TBS Crew. Fa licenziare alcune persone, anche dipendenti storici. Repulisti totale. Poi alla fine se ne va via anche il dottor Marina. Da tempo si dice che a inizio estate potrebbe lasciare l’azienda, si parla anche di una possibile liquidazione molto generosa, fatto sta che ora Chiara Ferragni sta dando piena fiducia a Rachele Perico, l’avvocata che cura i suoi diritti di immagine“.

In una storia Instagram la giurata di Ballando con le Stelle ha detto la sua sulle dichiarazioni di Fabio Maria Damato dopo l’annuncio sulla sua scelta di lasciare le società di Chiara: “Molta amarezza e nessuna intenzione di accollarsi le colpe di tutti. Ci sta. Ma sulle sue spero abbia modo di riflettere un bel po’, fermo restando che ora abbiamo un’idea più chiara del deserto di idee e di creatività in cui si muoveva“.

Il fatto che l’indiscrezione riportata dall’ex dipendente abbia trovato riscontro nella realtà e che la previsione fatta si sia avverata è una delle tante prove dell’ottimo lavoro svolto da Selvaggia, che giustamente adesso mette i puntini sulle i.



La Lucarelli adesso…