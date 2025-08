Avventure estreme: Lorenzo Barone e il Sahara in bicicletta

Lorenzo Barone, un giovane avventuriero di 28 anni originario di San Gemini, ha dedicato l’ultimo decennio a imprese straordinarie in tutto il mondo. La sua recente sfida lo ha portato in Ciad, dove ha affrontato un viaggio di quasi mille chilometri in fatbike nel deserto del Sahara, esattamente nella depressione di Bodelé, conosciuta per la sua polvere di diatomite.

Questa polvere, secondo Lorenzo, ha un ruolo fondamentale nel fertilizzare la foresta amazzonica, trasportata dai venti alisei. Durante il suo percorso in solitaria, Lorenzo ha affrontato le difficili condizioni climatiche senza alcun punto d’acqua, per ben 278 chilometri, mettendo a dura prova le sue capacità fisiche e mentali. La depressione di Bodelé, 500 chilometri di lunghezza e 160 metri di profondità, è considerata il punto più polveroso della Terra.

A breve, Lorenzo intraprenderà un nuovo viaggio avventuroso, il “Project Dust”. In questo progetto, partirà a ottobre da Tunisi e attraverserà quattro degli ecosistemi più estremi del mondo, tra cui le Ande e la foresta amazzonica. Il suo itinerario prevede anche la traversata dell’Oceano Atlantico a remi e l’ascesa al Nevados Ojos del Salado, il vulcano più alto del pianeta, alla frontiera tra Argentina e Cile.

Lorenzo ha già avviato collaborazioni con esperti dell’Università di Bologna per analizzare le polveri raccolte, cercando di dare un senso scientifico alle sue avventure. La sua passione per la bicicletta, che utilizza come mezzo di esplorazione, gli ha permesso di scoprire luoghi remoti e di instaurare contatti profondi con le culture locali, accumulando più di 100.000 chilometri di viaggi in solitaria.