Avventura in Transilvania

Viperiana, Perfidia e la banda dei Malifici stanno preparando un diabolico piano per distruggere i Me Contro Te e l’intero mondo. Il loro obiettivo è oscurare il sole con il prezioso diamante delle paure e gettare la Terra nel buio. Il diamante è nascosto nel Castello del Conte Dracula, in Transilvania, considerato il posto più terribile del pianeta.

Sofi, Luì e Chicco, Tara e Ajar decidono di ostacolare il malefico piano e si ritrovano ad affrontare il Conte Dracula, sua figlia Ombra e il suo fedele servitore Patumièr. Per avere successo, i nostri eroi dovranno imparare ad affrontare le proprie paure e capire che la diversità è un valore e non un limite. Il regista Gianluca Leuzzi ha diretto questo progetto, che vede la partecipazione di Luigi Calagna, Sofia Scalia, Antonella Carone, Nicola Pavese, Angelica Furlato, Lorenzo Buran, Michele Savoia, Pierpaolo Zizzi, Gennaro Pelliccia e Martina Palmitesta.