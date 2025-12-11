Avventura in Transilvania

Viperiana, Perfidia e la banda dei Malifici stanno preparando un diabolico piano per distruggere i Me Contro Te e l’intero mondo. L’intenzione è quella di oscurare il sole con il prezioso diamante delle paure e gettare la Terra nel buio. Il diamante è nascosto nel Castello del Conte Dracula, in Transilvania, considerato il posto più terribile del pianeta.

Sofi, Luì e Chicco, Tara e Ajar, per ostacolare il malefico piano, si ritroveranno ad affrontare il Conte Dracula, sua figlia Ombra e il suo fedele servitore Patumièr. I nostri eroi dovranno imparare ad affrontare le proprie paure e capire che la diversità è un valore e non un limite. Il castello del Conte Dracula sarà il luogo dove si svolgerà questa avventura, con personaggi come Antonella Carone, Lorenzo Buran, Luigi Calagna, Sofia Scalia, Nicola Pavese, Angelica Furlato, Michele Savoia, Pierpaolo Zizzi, Gennaro Pelliccia e Martina Palmitesta, sotto la regia di Gianluca Leuzzi.