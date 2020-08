Lo scrive oggi Avvenire che vette in dubbio il percorso sulla pillola abortiva Ru 486 che coinvolge i consultori. Dal momento che “la rete consultoriale nasce con la finalità esattamente opposta: fornire un’alternativa alle donne che pensano di trovarsi costrette dalle circostanze più varie a spegnere in grembo la vita del proprio bimbo”.Secondo la testata cattolica coinvolgere i consultori familiari nella pratica abortiva alerebbe la disciplina in vigore “con una semplice circolare – come fanno le nuove linee guida del Ministero della Salute che disciplinano il ricorso alla pillola abortiva -, e non attraverso una modifica parlamentare della legge vigente”. E ciò “darebbe vita a una violazione della Costituzione”.