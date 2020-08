“Consultori e donne, la legge parla chiaro” è il titolo di un’analisi con cui l’Avvenire, il quotidiano dei vescovi, afferma come “continua a suscitare perplessità la decisione ministeriale di coinvolgere i consultori familiari nella pratica abortiva”. La questione nasce dalle nuove linee guida pubblicate dal ministero della Salute sull’aborto farmacologico, che introducono due importanti novità: cancellano l’obbligo di ricovero per l’utilizzo della pillola abortiva Ru486 e ne consentono l’uso fino alla 9 settimana. “Alterare questa disciplina con una semplice circolare – come fanno le nuove linee guida del Ministero della Salute che disciplinano il ricorso alla pillola abortiva –, e non attraverso una modifica parlamentare della legge vigente, darebbe vita a una violazione della Costituzione”, spiega l’analisi.

